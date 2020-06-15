البورصة الأمريكية تتجه للتراجع بفعل مخاوف موجة ثانية لكورونا

تتجه البورصة الأمريكية لافتتاح أولى جلسات الأسبوع، اليوم، على انخفاض، بعد أن خيم اللون الأحمر على تعاملاتها الالكترونية المبكرة، بفعل مخاوف من اندلاع موجة ثانية لفيروس كورونا، في ظل القفزة المسجلة بعدد الإصابات داخل عدد من الولايات الأمريكية وظهور حالات جديدة في الصين.

وتراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 2.47 % مسجلا 2477 نقطة، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 2.17 % عند 2957 نقطة، كما هبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.55% مسجلا 9474 نقطة.

ووصل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا وعدد نزلاء المستشفيات جراء الإصابة به إلى أرقام قياسية في عدد كبير من الولايات الأمريكية، بما في ذلك ولايتي فلوريدا وتكساس، في الوقت الذي واصلت فيه معظم الولايات خططها لإلغاء إجراءات العزل العام.وتم تسجيل ما يزيد على 25000 حالة إصابة جديدة السبت الماضي، وهو أعلى عدد يتم تسجيله منذ الثاني من مايو الماضي.

من جهتها، أعلنت السلطات في الصين فرض حجر صحي على10 أحياء بالعاصمة بكين ، بعد ظهور إصابات جديدة بلغت 36 حالة ، ليصل إجمالي عدد الإصابات الجديدة إلى 49 حالة؛ ما أثار المخاوف بشأن اندلاع موجة وبائية ثانية في وقت لايزال ثاني أكبر الاقتصادات العالمية يخطو خطواته الأولي صوب التعافي.

ودخلت الصين مرحلة التعافى من الوباء الذى ظهر نهاية العام الماضى فى ووهان (وسط البلاد)، بعد إعلانها في مارس الماضي السيطرة على انتشار المرض بفضل تدابير احترازية موسعة وإغلاق دام قرابة شهرين .