734 وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 734 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 115347.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات (115347) وكذلك الإصابات (2.071.782)، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وما زالت الولايات المتحدة تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوميا. وتجري الولايات المتحدة يوميا نصف مليون فحص مخبري لكشف المصابين بالفيروس.

وكانت 3 ولايات تقع على الساحل الشرقي للبلاد، هي نيويورك ونيوجيرسي وماساتشوستس، تختصر لوحدها نصف عدد الوفيات المسجلة في سائر أنحاء الولايات المتحدة، لكن مذاك انتقلت بؤرة الوباء إلى ولايات الغرب الأوسط والجنوب وقسم من الغرب.

ووفقا لمقياس وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس استنادا إلى 11 نموذجا وبائيا، يتوقع أن يبلغ عدد الوفيات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة 130 ألفا بحلول 4 يوليو، عيد استقلال الولايات المتحدة.

من جهته، قال مدير مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد في مؤتمر صحفي مؤخرا: "من المهم أن نتذكر أنّ هذا الوضع غير مسبوق، وأنّ الوباء لم ينته".

بدوره، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الخميس، إنّ الولايات المتحدة لن تفرض إغلاقا جديدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، رغم ظهور بؤر جديدة للفيروس في بعض الولايات.

وصرّح منوتشين في مقابلة مع شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية: "لا يمكننا أن نغلق الاقتصاد. أعتقد أننا تعلّمنا أنّ إغلاق الاقتصاد يتسبب بمزيد من الأضرار".