شكري: تحقيق السلام يتطلب التصدي لضم إسرائيل لأراضي الضفة الغربية

ناقش وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، القضية الفلسطينية، وآخر تطوراتها، خلال ندوة عن التحديات الراهنة للدبلوماسية المصرية والتعامل معها، وذلك بمقر وزارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتطرق وزير الخارجية، خلال الندوة، إلى تطورات القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف: "الأمر الذي يتطلب التصدي لأي إجراء أحادي الجانب، كضم إسرائيل لأراض في الضفة الغربية، والذي يعد إجراءً مرفوضا".

وأوضح "شكري" أن الرفض يعود إلى أن ذلك من شأنه القضاء على فرص إعادة إحياء المسار التفاوضي على أساس حل الدولتين، والمبادرة العربية للسلام والشرعية الدولية ومقرراتها.