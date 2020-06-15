لاتهامها بتمويل الإرهاب.. الجنايات تجدد حبس علا القرضاوي 45 يوما

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، تجديد حبس علا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوي، لاتهامها بتمويل الإرهاب، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتواجه المتهمة، تهم ارتكاب عدة جرائم، تضمنت الانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمها بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات، لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.