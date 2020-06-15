نائب لـ"عبدالعال": ليه ناقشتوا مشروع القصبي الخاص بـ"الشيوخ" وأنا لأ؟

قال عبدالمنعم العليمي عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع قانون مجلس الشيوخ، إنّ المشروع المقدم من ائتلاف دعم مصر من الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من 60 عضوا، يستهدف ذات المواد التي تقدم بها في أكتوبر 2019.

وأوضح العليمي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، أنّ لديه عدد من الملاحظات يجب إبداءها في الجلسة، وأبرزها أنّ مشروع القانون الجديد تضمن عددا من الدوائر الانتخابية، أقل مما كان معمولا به في آخر مجلس للشورى في 2011.

وضرب النائب مثلا، بعدد من المحافظات التي ستواجه انخفاضا في عدد دوائرها، وبينها محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، دمياط، وكفر الشيخ.

وأوضح أنّ المجلس خالف المادتين 158 و186 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تلزم المجلس بإحالة مشروع القانون المستوفى قانونيته للجنة البرلمانية المختصة، لتبدأ مناقشته من الجلسة التالية.

وقال إنّه تقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ في أول أكتوبر عام 2019، وأحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي لم تناقشه ولم تأخذ به كأساس خلال مناقشتها مشروع القانون المقدم من ائتلاف الأغلبية، ما يعني أنّ المجلس خالف المادتين.

وعقّب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قائلا إنّ مشروع القانون الذي تقدم به أحيل طبقا للائحة الداخلية، لكن هناك أمر مهم، وهو حينما أناقش مشروعي قانوني مجلس الشيوخ والنواب، لأبدأ إجراء الانتخابات، وهذا يعني التشاور مع السلطة التنفيذية.

واستطرد عبدالعال، موجها كلامه للنائب عبدالمنعم العليمي: "مشروع الدكتور عبدالهادي القصبي يتطابق مع المشروع الذي تقدمت به، وأنت نائب في اللجنة التشريعية، والمشروعين لنفس الآهداف والمشكلة محلولة، كلاهما ينظر أمام المجلس الآن".