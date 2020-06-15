آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في غزة.. واعتقال 14 بالضفة

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم، لمسافة محدودة شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن ثلاث جرافات عسكرية توغلت لعشرات الأمتار وشرعت بأعمال تسوية تجريف قرب السياج الأمني بغطاء من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، سبعة فلسطينيين من رام الله وطولكرم، ونابلس، سلفيت.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعدما داهمت منزليهما في قرية بيتين شرق مدينة رام الله، كما اعتقلت طالبا في جامعة بيرزيت من بلدة كوبر شمال المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر نعمة غرب رام الله، كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من مدينة طولكرم بعدما داهمت منزليهما، كما اعتقلت شابا من قرية برقة شمال غرب المدينة، بعدما داهمت منزل عائلته وعبثت بمحتوياته.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة الزاوية غرب سلفيت أثناء مروره على حاجز عسكري قرب بلدة قراوة بني حسان، كما داهمت منزله فجر أمس، وعبثت بمحتوياته.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة مواطنين من بلدة الطور في القدس المحتلة، واعتدت بالضرب على أحدهم وعائلته.

وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، أن دولة فلسطين تقدمت من خلال بعثتها في الأمم المتحدة بطلب لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية ضم الأغوار، واتخاذ خطوات عملية ومواقف واضحة.

وفي السياق، رفض العاهل الأردني عبد الله الثاني، الحديث مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاتفيا، ولم يحدد موعدًا للقاء بيني جانتس رئيس الحكومة البديل ووزير الجيش الذي طلب لقاء العاهل الأردني لبحث خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.