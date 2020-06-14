إخلاء منزل رئيس الاحتلال الإسرائيلي بعد إصابة بكورونا بين العاملين به

أخلت سلطات الاحتلال صباح اليوم الأحد، منزل رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤيفين ريفلين، من العاملين به، وذلك بعد اكتشاف إصابة أحدهم بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، جرى إخلاء منزل رئيس الاحتلال الإسرائيلي من الموظفين، وإلغاء الاجتماعات المقررة لريفلين وإعادة جدولتها في يوم آخر.

وكان مكتب ريفلين الإعلامي، أعلن أمس تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى أحد الموظفين في إدارته.

وذكرت رئاسة الاحتلال الإسرائيلي، أنّها بدأت مشاورات مع وزارة الصحة للبدء بإجراءات فحص باقي الموظفين، وللنظر في التدابير التي يمكن أن تطبق على ريفلين نفسه.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، إصابة 3 عناصر من الحرس الخارجي لمقر إقامته بفيروس كورونا.

وتشهد الأراضي المحتلة في الأسبوعين الأخيرين ارتفاعات حادة في معدلات الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي، ما دفع السلطات لوقف عملية تخفيف القيود العامة المفروضة بسبب الجائحة.

وسجلت الأراضي المحتلة في آخر إحصائية يومية نُشرت أمس السبت 177 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 18972، بينها 300 وفاة.