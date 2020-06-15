عبدالعال يطالب النواب بترك مسافة آمنة: خافوا على اللي في البيت

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ الجديد، النواب في القاعة العامة، بترك مسافة آمنة بينهم، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، خاصة في ظل تكدس النواب وعدم التزام عدد منهم بالتباعد الاجتماعي، أثناء مناقشة مشاريع قوانين الانتخابات.

عبدالعال لنوابه: ابعدوا عن بعض وخافوا على اللي في البيت.. ونائب: عاوزين نخلص منهم

ووجّه عبدالعال حديثه للنائب عاطف ناصف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا: "سيبوا مسافة، حتى خافوا علي اللي في البيت"، وهو ما رد عليه عاطف ناصف مازحا: "إحنا عايزين نخلص من اللي في البيت".

وفي سياق متصل، قال رئيس البرلمان إنّ الوزن النسبي للدوائر لا يوجد قاعدة حاكمة له سوى قاعدة 120 لـ130 ألف مواطن بالدائرة، مشيرا إلى أنّ هناك بعض دوائر يجب تمييزها كالمناطق الحدودية، فلا يمكن أن يُطبق عليها الوزن النسبي، بخلاف أنّه يجب ألا تبتلع الدوائر الكبيرة الدوائر الصغيرة.