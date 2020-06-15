أيمن أبو العلا يطالب نظام القائمة المغلقة لثلثي عدد نواب مجلس الشيوخ

توجه الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بالشكر للجنة التشريعية ولائتلاف دعم مصر، على ما قاموا به من دور في شأن قانون مجلس الشيوخ.

وأعلن أبو العلا في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من ائتلاف دعم مصر ويناقشه مجلس النواب اليوم.

وقال النائب: نحتاج نواب تكنوقراط في مجلس الشيوخ المنتظر نظرا لأهميتهم في جميع المجالات، ولتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الغرفة النيابية الثانية.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن مشروع القانون وما يتضمنه بشأن الوزن النسبي في تمثيل المحافظات قد يشوبه بعض العوار الدستوري.

وقال أبو العلا: على سبيل المثال محافظة البحيرة والإسكندرية، ممثلين بواقع 14 عضوا لكل منهما، بالرغم من أن هناك فارق في عدد المواطنين بشكل كبير، كما أن الصعيد الذي يمثل 38% من السكان ممثلين بـ35 نائبا وفقا لما ورد في مشروع القانون.

وأشار أيمن أبو العلا، إلى أن التخوف من التوسع في دائرة التمثيل الفردي، معلنا أن حزب المصريين الأحرار يرى إجراء انتخابات مجلس الشيوخ بنظام القائمة المغلقة للثلثين والثلث الآخر بالتعيين