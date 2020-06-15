الحريري يشيد بانتخابات 2012.. وعبدالعال: جلبت على مصر كل الكوارث

أثارت إشادة النائب النائب هيثم الحريري، بنسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2012، خلال حديثه عن النظام الانتخابي الأمثل، حالة من الغضب لدى عدد من النواب ورئيس مجلس النواب.

ورد الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، التي ناقشت قانون مجلس الشيوخ، على النائب هيثم الحريري، مؤكدا أنّ انتخابات 2012 جلبت على مصر كل الكوارث والمصائب.

وعلق النائب محمد أبوحامد، قائلا: "كنت نائبا في برلمان 2012 وكان أسوأ برلمان في تاريخ مصر، وعدد قليل من الأصوات المدنية ممثلة به".

وتابع أبوحامد: "انتخابات 2012 البرلمانية استخدم فيها كل الموبقات الدينية والسياسية، فضلا عن استخدام المساجد والمال السياسي ومرشحي الجنة والنار، وكان من أسوأ البرلمانات في تاريخ مصر".

وشدد أبوحامد على أنّ ضمانة الحفاظ على هذا البلد هو بالحفاظ على نزاهة الانتخابات، وهو ما أيده الدكتور علي عبدالعال.