صور.. رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد تشطيب ألسنة الشواطىء

تفقد اليوم الاثنين، وجية عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، الألسنة بشواطئ المدينة، للوقوف على المعوقات التي تواجه سير العمل لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات المحددة، وذلك في جولة رافقه خلالها المهندس أيمن عرفة مدير فرع حماية الشواطئ بمطروح.

وقال "عبدالرازق"، إن تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، هي سرعة تذليل جميع المعوقات للأعمال الجارية بالتنسيق مع حماية الشواطئ، لضمان سرعة وإنجاز الأعمال مبكرا فى التوقيتات المتفق عليها تحسبا لصدور قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالبدء فى فتح الشواطئ للموسم السياحى الصيفى للمدينة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أنه تابع الأعمال الجارية بالألسنة بداية من شاطئ مطروح العام مرورا بمنتجع الهنا حتى شاطئ الليدو، لمتابعة نسب تنفيذ الألسنة والتأكيد على سرعة إنهاء الأعمال.

وأشار "عبدالرازق" إلى أن الأعمال الجارية لرفع كفاءة كورنيش المدينة والشواطئ تتضمن دهان الأرصفة والأعمدة والحمامات والتي يجرى تنفيذها تحت إشراف مجلس المدينة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رئيس مدينة مرسى مطروح الجديد بمتابعة الأعمال الجارية بالألسنة ورفع كفاءة كورنيش المدينة ومشروعات التطوير الجارية بالشواطئ استعدادا لانطلاق موسم الصيف.