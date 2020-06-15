أبو هميلة: عودة مجلس الشيوخ مهمة للحياة النيابية

أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن مجلس الشيوخ المصري منذ بداية ظهوره في العام 1923، وهو عريق، وضم كفاءات وقامات مصرية عظيمة.

وقال إن المجلس بعد فترة من التوقف، عاد بقوة في الثمانينات وأثرى الحياة السياسية، مشيرا إلى أنه كان يتابع جلساته والدراسات التي تخرج منه، واصفا إياها بـ"الجيدة جدا"، وأنه لو تم الاستفادة من توصياته لتغيرت أمور كثيرة.

ولفت إلى أن عودة المجلس مهمة جدا للحياة النيابية المصرية عموما على صعيد التشريع، وأن الجميع يعلم أنه ليس حصرا على مصر فقط، وإنما عديد من دول العالم تأخذ بالغرفتين، مبديا موافقته على قانون مجلس الشيوخ، وأن تكوينه يتناسب مع ما يلائم الشعب المصري.