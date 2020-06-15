عبدالعال: مجلس النواب يضم قامات وخبراء.. توقفوا عن جلد الذات

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنّ مجلس النواب الحالي يضم العديد من القامات والأساتذة الجامعيين والأطباء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، والمقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، و4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الموضوع.

وأوضح عبدالعال، أنّه منعا لجلد الذات، فالقانون السابق لمجلس الشعب لم يشترط التعليم الأساسي، واكتفى بشهادة محو الأمية، وبموجب قانون مجلس النواب، أصبح شرطا أساسيا حصول المرشح على شهادة التعليم الأساسي.

وأضاف أنّ جميع الخبرات متوافرة بين النواب الحاليين الذين يتمتعون بالكفاءة، وبينهم من يتحدثون باللغات الصينية والفرنسية والعديد من اللغات الأخرى، ما يوضح تنوع التخصص بين النواب الحاليين.

وسرد عبدالعال، لمحات تاريخية لمجلس الشيوخ منذ بداية الحياة النيابية في مصر، موضحا أنّ المجلس كان موجودا في عام 1866 تحت مسمى مجلس شورى القوانين، وبعد دستور 1932 شكل أول مجلس نيابي، ومع تطور الحياة التشريعية ووجود غرفتين للبرلمان لاحظنا عقد المجلسين في بعض الأوقات لفض بعض الاشتباك حول بعض القوانين إذا تعارض الرأي.

وكان رئيس مجلس النواب أكد في بداية الجلسة البرلمانية اليوم، إرسال مشروع القانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ، لأخذ رأي الهيئة الوطنية للانتخابات، ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.