محافظ القاهرة يكرم المستشار العسكري بعد إحالته للتقاعد

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منذ قليل، بديوان عام محافظة القاهرة حفل تكريم العميد وليد مقرب، المستشار العسكري السابق لمحافظة القاهرة بمناسبة إحالته للتقاعد على رتبة عميد بالمعاش.

وأكد محافظ القاهرة، خلال حفل التكريم، أن العميد وليد مقرب ترك بصمة كبيرة في مكانه خلال فترة عمله في المحافظة ولم يُشهد منه إلا كل التفاني في العمل والإخلاص والخلق الرفيع شأنه شأن كل أبناء القوات المسلحة.

وتمنى محافظ القاهرة خلال الحفل للعقيد أحمد بكرى الحسين المستشار العسكري الجديد لمحافظة القاهرة التوفيق في مهمته الجديدة، مؤكدًا استمرار التعاون المثمر بينهم.