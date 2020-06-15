رئيس حقوق الإنسان بالنواب يطالب برد قوي على تعذيب عمال مصريين في ليبيا

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية اتخاذ موقف قوى ضد الانتهاكات التي تمارس ضد العمالة المصرية فى ليبيا من جانب حكومة الوفاق.

وطالب "عابد" من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، أن يصدر المجلس بيانا قويا للرد على واقعة تعذيب بعض العمال المصريين فى ليبيا، وعقب "عبد العال"، قائلا: "أصبر كل شىء سيتم ولكن بحساب".

وقال عابد: "المصريين في لبيبا خط أحمر، وواضح جدا أن إعلان القاهرة برئاسة الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى ومشاركة المشير خليفة حفتر، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، أنه له تأثير على الجانب التركى، وكلنا نعرف ما فعله الأتراك فى الأرمن من انتهاكات وقتل".

وتابع علاء عابد، قائلا: "لابد من موقف قوى ورادع بشأن واقعة تعذيب العمالة المصرية التى خرجت للبحث عن قوتها، أين المجتمع الدولى مما يحدث مع العمالة المصرية، وأعلم أن الدولة المصرية لن تسكت، لكن لازم بيان قوى من المجلس للرد على هذه الانتهاكات".