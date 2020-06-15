إيطاليا تبدأ طرح لقاح كورونا للمواطنين مجانا الخريف المقبل

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، إن لقاح وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي تعمل شركة بريطانية على إنتاجه وتعاقدت روما بين بلدان أوروبية أخرى على شرائه سيُطرح في إيطاليا بدءا من الخريف المقبل.

وأوضح سبيرانزا، في تصريحات نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، اليوم، أن اتفاق إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا على شراء 400 مليون جرعة من اللقاح الواعد من شركة "أسترازينيكا" البريطانية يتضمن دفعة أولى قدرها 60 مليون جرعة؛ وستكون متاحة اعتبارا من هذا الخريف".

وأشار الوزير الإيطالي، إلى أن الحكومة ستطرح اللقاح -الذي ابتكره فريق من جامعة أكسفورد البريطانية- للمواطنين مجانا، وستبدأ بطرحه أولا للجماعات الأكثر تعرضا للخطر ككبار السن والعاملين في القطاع الصحي.