علي عبدالعال: مصر لن تفرط في حق أبنائها

طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطرد السفير الليبي الممثل لحكومة الوفاق.

وقال بكري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن وجود حكومة السراج غير شرعي وإذا اتخذت مصر خطوة طرد السفير ستتبعها باقي الدول العربية وفي العالم.

وعلق الدكتور علي عبدالعال قائلا: "مصر لن تفرط في حق أبنائها ولكن نحن من نحدد توقيت ومكان الرد".

وتابع: "أمين الجامعة العربية كان له تصريح غريب إن تركيا حضرت إلى ليبيا بناء على اتفاق مع الحكومة الشرعية، وهذا غير صحيح، فأي اتفاق لا يتم عرضه على مجلس النواب غير شرعي، والاتفاق لم يعرض على البرلمان الليبي".