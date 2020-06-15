"عمال مصر" يستنكر تدخلات تركيا في ليبيا وإرغام العمالة على دعم السراج

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا شديد اللهجة، استنكر فيه التدخلات الخارجية التى يقودها النظام التركى وأعوانه من المرتزقة داخل الدولة الليبية والتى تعتبر انتهاكا لسيادتها وتهديدا للأمن القومى المصرى ومنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وقال البيان: إن الاتحاد العام الذى يضم جميع العاملين المصريين بقطاعات العمل داخليا وخارجيا يؤكد دائما على حماية حقوق العمال المشروعة التى أقرتها المواثيق والأعراف السماوية والدولية كما يعلن مجددا ودائما مساندته للقرارات التاريخية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى وافقت عليها معظم الدول المحبة للسلام والمنظمات الإقليمية والدولية والتى تطالب بوقف هذه الانتهاكات وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والميليشيات الإرهابية من الأراضى الليبية العربية.

شدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ما يحدث ضد العمال المصريين فى ليبيا الذين يسعون لتحقيق الرزق الحلال والمساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدولة الشقيقة عن طريق إرغامهم من قبل هذه الجماعات الإرهابية الموالية للحاكم التركى بأن يعلنوا مساندتهم لحكومة السراج الغير شرعية وهو أمر يرفضه التنظيم النقابى العمالى فى مصر وجميع دول العالم لمخالفته المواثيق والأعراف والقرارات الصادرة عن منظمتى العمل العربية والدولية والميثاق العالمى لحقوق العمال الرافض لسياسة العمل الجبرى والسخرة.

وناشد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كافة المنظمات العمالية بدول العالم بالتدخل العاجل لدى حكوماتها لمساندة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى نزع فتيل الأزمة في ليبيا وإخلائها من المقاتلين الأتراك وغيرهم من الميليشيات المرتزقة وإرغام النظام التركى على احترام قرارات الأمم المتحدة.

وأعلن اتحاد العمال، عن قيامه برفع شكوى إلى منظمة العمل الدولية بجنيف ضد النظام التركى لانتهاكه حقوق العمال فى ليبيا وكذا محكمتى العدل والاقتصادية الدوليتين.