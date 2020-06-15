عبدالعال: لا يوجد نظام انتخابي أفضل من الآخر.. لكن وفق ظروف كل دولة

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنّ هناك دولا موحدة وفيها مجلسين، ودول عديدة تتخذ نظام الغرفتين.

وأضاف عبدالعال، في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال مناقشة قانون مجلس الشيوخ، إنّه يوجد أكثر من 12 نظاما انتخابيا، وليس هناك نظام أفضل من الآخر، لكن طبقا لظروف كل دولة.

وتابع: "العالم الآن يبحث عن صياغات سياسية جديدة، وفي العشر سنوات المقبلة سيكون هناك صياغات جديدة وعودة للديمقراطية المباشرة التي تمارسها دولة واحدة الآن، هي الاتحاد السويسري، وأكرر، لا يوجد نظام انتخابي أفضل من الآخر ولا يجب تضييع الوقت في المناقشات حول هذا الأمر.