فيديو.. شيماء سيف تتعرض لحادث سير: "لازم الواحد يستخبى مش هزار"

تعرضت الفنانة شيماء سيف، لحادث سير، عصر اليوم الإثنين، مما تسبب في تهشم أجزاء من سيارتها.

ونشرت "سيف" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مقطع فيديو للسيارة بعد الحادث، معلقة بقولها: "لبسنا في حادثة الحمد لله.. ربنا يسترها علينا.. وفعلا الواحد لازم يستخبى مش هزار".

وكانت شيماء سيف، قد نشرت فيديو، صباح اليوم، وهي تصنع مقلب في زوجها، إذ ظهرت له فجأة من داخل غرفة عاتمة، الأمر الذي أصابه بحالة من الخوف والهلع.

وعلقت "شيماء"، على الفيديو بقولها، "يلا معداش ساعة ولبسنا حادثة الحمد لله ربنا يسترها علينا وفعلا الواحد لازم يستخبى مش هزار".

وكانت "شيماء"، قد نشرت ظهر اليوم عبر حسابها على انستجرام، فيديو لأحد المقالب التي دبرتها لزوجها.

وتستعد الفنانة الشابة شيماء سيف، لخوض أولى تجاربها في البطولة المطلقة بالدراما النليفزيونية، من خلال مسلسل جديد ويحمل اسم "بالقوة"، عبارة عن حكايات وحلقات منفصلة، وكل حكاية 15 حلقة.

وينتمي المسلسل الجديد للكوميديا التي تجيدها شيماء سيف، بالتعاون مع الفنان الشاب عمرو وهبة، وعدد من ضيوف الشرف لكل حكاية، ومن تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد.

وتعقد شيماء سيف، مع المخرج وليد الحلفاوي، جلسات عمل مكثفة، للانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بالمسلسل، واختيار فريق العمل، استعدادًا للتصوير في أقرب وقت.

وكان آخر عمل درامي شاركت به شيماء سيف، مسلسل الزوجة 18 مع حسن الرداد وسلوي خطاب وذلك في موسم رمضان 2019.

وتشارك شيماء سيف في فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومنى زكي، والمقرر طرحه هذا العام، وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني.