النواب يوافق على إجراء انتخابات الشيوخ بالنظامين الفردي والقائمة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة في مشروع قانون مجلس الشيوخ والمُقدم من عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائيا آخرين.

وتنص: يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعداً بالنظام الفردى، و(100) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه كلا من النائبين صلاح عبد البديع وهيثم الحريرى بأجراء الانتخابات النيابية بنظام القائمة النسبية ،بدلاً من القائمة المغلقة المطلقة، حيث ذهبا إلي أنها الأفضل في إتاحة تمثيل كافة التيارات السياسية.