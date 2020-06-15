ممرضة تطوعت لرعاية مرضى كورونا في العزل المنزلي: نركز على الدعم النفسي

قالت سحر علاء الدين، ممرضة تطوعت لرعاية مرضي فيروس كورونا في العزل المنزلي بأسوان، "لو مكتوب يجيلي العدوي هتجيلي وأنا في بيتي، ومش خايفة لأن بحاول أساعد المرضى وأعالجهم بكل الحالات، وقبل ما أنزل من البيت الصبح، اتجهز بكل الأدوات الوقائية والأشياء التي استخدمها خلال اليوم".

وأضافت علاء الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية DMC، أنه يوجد خطة عمل من المبادرة التي أشارك بها، ويتم اتباع الحالات والإشراف عليها، وأنها رأت جروب معا ضد كورونا على السوشيال ميديا، فقمت بالإنضمام لهم لمساعدة حالات العزل المنزلي، لأنهم يكونوا أكثر احتياجا للتمريض، لمتابعة الحالات والعلاج الخاص بهم".

وتابعت، أن "الحالات المصابة بفيروس كورونا، هم من يتواصلوا معنا، والاستغاثات تكون عن طريق الهواتف المحمولة الخاصة بأفراد المبادرة، وغرفة العمليات الخاصة بهم "معا ضد كورونا"، مشيرة إلى أن الخطوات التي يتم اتخاذها بعد ذلك، هي أخذ بيانات الحالة والأعراض التي تعاني منها، بحيث أنه أثناء التوجه للحالة، أكون على علم بما تعانيه".

واستكملت، أن كل فرد في المبادرة مسؤول عن متابعة حالات، حتى يتعافوا وتوفير الاحتياجات الكاملة لهم، بما في ذلك الدعم النفسي، الذي يعد أهم خطوة في مرحلة العلاج وطمأنتهم وعدم إخافتهم.