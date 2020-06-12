وفاة ممرضة بمستشفى السويس العام بكورونا

توفيت ممرضة بمستشفى السويس العام، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لُتسجل أول حالة وفاة بين الأطقم الطبية في المحافظة، حيث جرى نقل جثمانها إلى مشرحة السويس، مع اتباع الإجراءات الوقائية لتلاشي العدوى.

وقال مصدر طبي، إن الممرضة فوقية شوقي، تعمل بقسم رعاية الأطفال بالمستشفى العام، أثبتت التحاليل المعملية إصابتها بفيروس كورونا، قبل أيام عدة وبسبب حالتها الصحية جرى حجزها بقسم العزل في المستشفى.

وأضاف المصدر في تصريح، اليوم الجمعة، أن حالة الممرضة تدهورت في الساعات الأخيرة، ولم تستجب للعلاج، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وقال زملاء الممرضة إنها في العقد الرابع من العمر، وتجمعها بالعاملين في المستشفى علاقة طيبة لا سيما مع الأطباء، مؤكدين تفانيها في العمل وتقديم الرعاية الصحية للمرضى، وهي أم لطفلين.

وكانت مديرية صحة السويس أعلنت في بيان، اليوم الجمعة، إصابة 40 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في السويس إلى 650 شخصا، بينما بلغ عدد الوفيات 34 حالة، وارتفع عدد المتعافين إلى 131 بالمستشفيات والعزل المنزلي.