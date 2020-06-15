الصحة العالمية ترسل 80 طنا من الإمدادات الطبية لشمال شرق سوريا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إرسال أكثر من 80 طنا من الإمدادات الطبية العاجلة من العراق إلى شمال شرقي سوريا عن طريق الجو.

وقالت المنظمة فى بيان، اليوم، إن الامدادات نقلت جوا من خلال برنامج الغذاء العالمى من أربيل بإقليم كردستان العراق إلى دمشق وذلك على 3 شحنات فى الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجاري.

وقال ممثل العراق لدى منظمة الصحة العالمية الدكتور أدهم إسماعيل، إن هذه الإمدادات ستدعم توفير الرعاية الصحية فى المناطق المتضررة من الأزمات شمال شرقي سوريا لمئات الآلاف من المحتاجين.

وأضاف إسماعيل، أن منظمة الصحة العالمية فى العراق كانت نشطة في تنسيق الدعم عبر الحدود لسوريا منذ أكثر من عام وأنها ستواصل المساعدة فى تخفيف المعاناة وإنقاذ الأرواح فى سوريا المجاورة على الرغم من التحديات الهائلة.

وأشارت المنظمة، إلى أن الشحنة تشمل مجموعة متنوعة من الأدوات الصحية تتراوح بين مجموعات الصدمات وبما يكفى للتعامل مع 4300 حالة إضافة إلى 11 مجموعة كوليرا و 30 مجموعة للأمراض غير السارية و 26 مجموعة جراحية و 478 مجموعة صحية طارئة مشتركة بين الوكالات تقدم الأدوية والمستلزمات الطبية والإمدادات تكفى علاج أكثر من مليون شخص.

وأوضحت الصحة العالمية، فى ختام بيانها أن الاحتياجات الصحية المرسلة إلى شمالس شرق سوريا ستلبى احتياجات اكثر من 1.6 مليون شخص هناك .