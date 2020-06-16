للقطاع الحكومي والعام.. إجراءات استخراج بطاقة التأمين الصحي

بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، في عدد من المحافظات، اهتمت وزارة الصحة والسكان، بتأمين العديد من الفئات المختلفة، وضمها للمنظومة الجديدة، لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الطبية المختلفة.

وتستعرض "الوطن"، إجراءات استخراج بطاقة التأمين الصحي للقطاع الحكومي والعام، وفق الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان:

إجراءات استخراج البطاقة الصحيةللقطاع الحكومي والعام

- تقديم استمارة حصر منتفعين معتمدة من جهة العمل ومختوم بخاتم شعار الدولة للحكومة وللشركة بالنسبة للقطاع العام.

- استيفاء صورة من قرار التعيين أو خطاب مختوم ومعتمد بشعار الدولة موضح به رقم قرار التعيين وتاريخه.

- تقديم الكشف الطبي والذي يتم بلجان التأمين الصحي وتكون نتيجة الكشف لائق طبيا ويتم تقديم أصل وصورة الكشف الطبي بقسم استخراج البطاقات للتأكد من قرار اللياقة الطبية.

- استيفاء صورة شخصية مختومة بخاتم الدولة.

- تقديم الرقم التأميني الخاص بصاحب البطاقة .