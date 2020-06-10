تعافي 14 من كورونا بمستشفى التأمين الصحي ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير منظومة العمل بمستشفى التأمين الصحي، والمخصصة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وكشف تقرير عرضه الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام التأمين الصحي فرع بنى سويف على المحافظ، عن تعافى وخروج 14 حالة جديدة بعد تعافيها من فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات التعافي والخروج إلى 73 حالة.

وأكد المحافظ تذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة عن طريق اللجنة المشكلة بالمرور اليومي على جميع المستشفيات، ومتابعة توافر مستلزمات مكافحة العدوى للعاملين من الفريق الطبي، وتوافر الأدوية وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة الطبية.