إصابة مدير التأمين الصحي السابق بإسنا بفيروس كورونا

أعلن الدكتور حاتم راشد، المدير السابق لإدارة التأمين الصحي بإسنا جنوب الأقصر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال "راشد" في منشوره: "الحمدلله على كل حال قدر الله وما شاء فعل، من داخل مستشفى العزل بعد إصابتي فيروس كورونا، كل الشكر لكل من وقف بجانبي وساندني ودعمني وتابعني حتى اللحظة".

وناشد مدير إدارة التأمين الصحي بإسنا سابقا، المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي وعدم الخروج إلا في أضيق الحالات مستشهدا بحالته.

وكان الطبيب، قد نشر في وقت سابق من مارس الماضي منشورات تناولت العواقب التي ستحدث حال استمر المواطنون في أخذ الأمور ببساطة والاستهانة بالأزمة قائلًا: "كل يوم يمر كنت أعلم إني كنت على حق، ياريت الناس تكون حست وعرفت، وتحاول تنقذ ما يمكن إنقاذه في الأيام القادمة لأنك لو معملتش كدة بإرادتك هتعمله بكرة غصب عنك، فنحن دخلنا في مرحلة فوق الخطيرة مع زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، ستكون الخسائر كارثية، وسنكون جميعا ضحايا".