إقالة مسؤولين حكوميين فى الصين بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

أقالت سلطات العاصمة الصينية "بكين"، عدة مسؤولين بعد تسجيل إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، مرتبطة بسوق "شينفادى"، أكبر سوق للبيع بالجملة فى العاصمة، عقب مرور 56 يوماً دون إصابات.

وشملت الإقالات تشو يو تشينج، نائب رئيس حي "فنجتاي"، ووانج هوا، سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في "هوا شيانج"، وتشانج يو لين، المدير العام لشركة سوق "شينفادي" للمنتجات الزراعية.

وتم إغلاق السوق، وفرضت سلطات العاصمة حجراً صحياً على 11 مجمعاً سكنياً في هايديان غرب بكين، كما فرضت الأحكام العرفية في "باودينج بهيبي" المجاورة لبكين.

وأعلنت بكين، اليوم، تسجيل 36 حالة جديدة و6 حالات بدون أعراض، ليرتفع إجمالى الحالات في بكين إلى 499 حالة، ووفاة 9 أشخاص. فيما أعلنت الصين، أمس، عدم تسجيل أى حالات وفاة جديدة، وتأكدت إصابة 49 حالة جديدة، وأشارت السلطات الصينية إلى ارتفاع إجمالى الإصابات إلى 83181 حالة، فيما استقر إجمالى الوفيات عند 4634 حالة.

من جانبه، قال الرئيس فلاديمير بوتين، أمس الأول، إن روسيا ستخرج من كورونا بأدنى حد من الخسائر، وقد عالجته بشكل أفضل من الولايات المتحدة، حيث تقف المصالح السياسية الحزبية حائلاً.

وسجلت روسيا 8246 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 537 ألفاً و210 إصابات، كما جرى تسجيل 143 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 7091، بينما أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت 19532 إصابة يومية، إضافة إلى 296 وفاة، وهو أدنى حصيلة لوفيات كورونا في الولايات المتحدة منذ أسابيع، وبلغ إجمالي الإصابات 2094058 والوفيات 115732.

وأعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، مساء أمس الأحد، أن بلاده انتصرت على كورونا، فيما حذر كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، اليوم، من أن التساهل في التعامل بصرامة مع الفيروس قد يعود بنتائج سلبية خلال الخريف والشتاء المقبلين.