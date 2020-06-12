إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز المليونين

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تجاوز حاجز المليونين، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن إجمالي عدد المصابين بكورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و16027 شخصا.

وشهدت حالات الإصابة ارتفاعا بـ21744 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 947 ليصل الإجمالي إلى 113914 وفاة.

وشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد-19" حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة مقارنة بالتقرير الصادر أمس الخميس.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.