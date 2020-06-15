تحسن الحالة الصحية لـ مصطفى درويش بعد إصابته بـ"كورونا"

حرص الفنان مصطفى درويش، على طمأنة جمهوره، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهور صحته في الأيام الماضية، مؤكدًا أنه بات يشعر بتحسن على مدار الساعات الماضية.

وكتب مصطفى درويش، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله أحسن كتير عن الأيام اللي فاتت.. الحمدلله والله بالدعاء اللي شفته من كل الناس وإن شاء الله وتعدي".

وكانت حالة الفنان مصطفى درويش الصحية قد تدهورت أمس الأحد، بعد أن تأكد فعليا من إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد .19

ونشر درويش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن حالته الصحية تتدهور، وكتب: "الوضع من سيئ لأسوأ يارب".

كان "درويش" قد أعلن إصابته بالمرض عبر حسابه على فيسبوك من يومين قائلا: "مفكرتش غير في اللي خالطوني، ربنا كتبهالي وهتعدي بإذن الله، وبفضل دعواتكم، أنا جامد أوي في المواقف دي".

وعلق عدد كبير من نجوم الفن، فكتب أحمد السعدني: "ألف سلامة يا درش، خير إن شاء الله"، وعلقت آيتن عامر: "سلامتك يا مصطفى، هتعدي بإذن الله".

يذكر أن مصطفى درويش، شارك في رمضان 2020، بمسلسلين، هما بـ100 وش، مع نيللي كريم وآسر ياسين، وخيانة عهد، مع يسرا وحلا شيحة وبيومي فؤاد.