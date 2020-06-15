الأمم المتحدة تدعو أمريكا لإجراء إصلاحات فورية للقضاء على العنصرية

دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، الولايات المتحدة الأمريكية إلى إجراء إصلاحات هيكلية فورية لانهاء التمييز العنصري ودعم التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وحثت اللجنة- في بيان اليوم الاثنين- حكومة الولايات المتحدة على الاحترام الكامل للاتفاقية التي صدقت عليها في عام 1994 وعلى ضمان فهم الاتفاقية على نطاق واسع بين مسؤولى إنفاذ القانون من خلال مناهج التدريب والتعليم.

وقال نور الدين أمير رئيس اللجنة إنه لا يجوز أن يقع أحد ضحية للتمييز العنصري. مشددا على أن ذلك هو جوهر الاتفاقية وأنه لايمكن تحمل أي تأخير في تعزيز التفاهم بين جميع الأجناس ووقف التنميط العنصري وتجريم الهجمات التى تتم بدوافع عنصرية.

وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء الوفاة المأساوية لجورج فلويد فى مينيابوليس وتكرار عمليات قتل الأمريكيين الأفارقة العزل على أيدى ضباط الشرطة والأفراد على مر السنين.

وقال رئيس اللجنة إن التمييز المنهجي والهيكلي تخلل المؤسسات الحكومية لقرون وجرد الأمريكيين من أصل أفريقي من حقوقهم في المعاملة المتساوية أمام المحاكم وهدد أمنهم الشخصى وحرمهم من حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المجسدة فى الاتفاقية.

وحثت اللجنة حكومة الولايات المتحدة على الاعتراف علنا بوجود تمييز عنصري هيكلي في المجتمع، وطالبها بإدانة قاطعة وغير مشروطة لعمليات القتل بدوافع عنصرية ضد الأمريكيين من أصل أفريقي والأقليات الأخرى.

وطالبت اللجنة الأممية في توصيات موجهة للولايات المتحدة بضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية في جميع أنحاء البلاد ورصد الامتثال للقوانين والسياسات المحلية مع الاتفاقية وإجراء تدريب منهجي لمكافحة التمييز للمسؤولين الحكوميين على المستوى الاتحادى ومستوى الولايات والمستوى المحلي.

جدير بالذكر أن اللجنة الأممية تقوم برصد التزام الدول الأطراف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتتألف اللجنة من 18 عضوا هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الانسان من جميع أنحاء العالم يعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للدول الأطراف.