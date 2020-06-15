"قاعدة في البيت من مارس".. إنجي وجدان: "عايزة أشوف البحر"

عبرت الفنانة إنجي وجدان، عن أمنيتها للذهاب إلى شاطئ البحر، ولكن التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا تحول دون ذلك، لتواجدها الدائم بالمنزل.

وكتبت "إنجي"، عبر حسابها على إنستجرام، مصحوبة بصورة البحر وقت الغروب، "نفسي أشوف البحر بقى، الواحد والله خايف يروح أي حتة وقاعدين في البيت من نص مارس، يا رب تعدي على خير".

وهددت إنجي وجدان، في وقت سابق، باتخاذ إجراءات قانونية ومقاضاة الأشخاص الذين يتهجمون عليها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل.

وكتبت "إنجي" عبر حسابها على إنستجرام، تعليقًا على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتطبيق غرامة 250 ألف جنيه، والحجب، لاستخدام ألفاظ تحمل سبًا وقذفًا على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا: "الله حلو الكلام ده، أنا شكلي هبدأ أعمل كده وهاخد إجراءات قانونية من هنا ورايح لأي حد هيشتمني".