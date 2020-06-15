"النواب" يوافق على ضوابط التعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على ضوابط تعيين الأعضاء بمجلس الشيوخ، والواردة فى مشروع قانون مجلس الشيوخ والمقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من 60 عضوا، وتنص المادة "28"من مشروع قانون مجلس الشيوخ: يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.