عبدالعال يؤجل حسم مقاعد المرأة في مجلس الشيوخ

شهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المخصص لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، اعتراضات جمّة من قبل النائبات بسبب النسبة المخصصة لمقاعد المرأة في تشكيل مجلس الشيوخ.

وأكد أنّها لا تتناسب مع التعديلات الدستورية التي كفلت للمرأة حيزا من المقاعد تحت قبة البرلمان، وتنص المادة: يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

واعترضت النائبة سوزي ناشد عضو مجلس النواب، على عدد المرأة وتمثيلها في مجلس الشيوخ، مؤكدة أنّ نسبة الـ10% المحدد في القانون قليلة، مطالبة أن يكون مثل مجلس النواب ولا تقل عن 20% كبداية.

وطالبت عدد من النائبات، بزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ، وأن تصل لنفس نسبة مجلس النواب.

وقالت سماح سعد، عضو مجلس النواب، إنّ النسبة تمثل تراجعا عن المكتسبات التي حصلت عليها المرأة، مؤكدة أنّ المرأة كانت مهمشة وحصلت على مكتسبات، ولا يحق البخس بحقها.

وقالت النائبة جواهر الشربيني، إنّه لا يجب أن تكون نسبة تمثيل المرأة في الشيوخ أقل من النسبة التي حددها القانون لتمثيل المرأة في مجلس النواب، مشددة على أنّ المرأة نصف المجتمع، وذلك خلال مناقشة القانون في مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال لمناقشة مادة تشكيل مجلس الشيوخ.

واضطر الدكتور علي عبدالعال، لإرجاء الموافقة على المادة، لحين الانتهاء من باقي المواد وحسم صياغتها.