إسلام إبراهيم: كواليس "بـ 100 وش" كانت متعبة بطريقة غير طبيعية

قال الفنان إسلام إبراهيم، إن مسلسل "بـ 100 وش" كوميدي، لكن الكواليس كانت متعبة بطريقة غير طبيعية، ومعظم الوقت كان هناك شد بسبب ضغط الوقت، "حاسين أن في حد بيجري ورانا، وفتحنا أكتر من وِحدة، وكنا بنقعد بالـ 3 أيام مش بننام، وكان الموضوع صعب جداً".

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية Dmc، "اللي كان مهون علينا هو احتواء كاملة أبو ذكري المخرجة لنا، وطيبة أشخاص العصابة على الحقيقة، لأن إحنا كعصابة كنا متفاهمين جدا وميزة أبو ذكري إنها بتروح للأشخاص والمواهب الحقيقية اللي لايقة على الأدوار بجد، ومعظم الناس كان عندهم بساطة وده سبب نجاح المسلسل وبما فيهم نيللي كريم".

وتابع أن "نيللي كريم وآسر ياسين لديهم طاقة محبة وثقة في النفس إنهم دايما يحاولوا يساعدوا اللي قدامهم، ولو بنعمل مشهد كوميدي ولو في إفيه حلو بيتبروز، ونيللي طيبة وواثقة في نفسها ومش بتتصرف زي النجوم، والكلمة الأولى والأخيرة في اللوكيشن بتكون لكاملة أبو ذكري، في حين أننا حاليا النجوم والنجمات مبيعملوش كده خالص".