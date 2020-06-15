إسلام إبراهيم: عندي طاقات تانية في التمثيل مش كوميدي بس

قال الفنان إسلام إبراهيم، إن الحلقة العاشرة من مسلسل "بـ 100 وش" شهدت بداية نجاحه جماهيريا.

وتابع: "كان بدأ يوصلنا ده عن طريق السوشيال والناس اللي حولينا، وكاملة أبو ذكري جمعتنا وقالتلنا إن أخطر حاجة في الدنيا أنك تشتغل وأنت حاسس إنك ناجح ومكسر الدنيا لسه في 20 حلقة، ولو ركنت على النجاح في الأول باقي المسلسل هيبقي سيئ جدا، أرجوكم افرحوا بنجاحكم وخليكم بنفس الطاقة والتركيز لغاية لما نقول فركش".

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية Dmc، أن "المخرجة كاملة أبو ذكرى دايما بتركز وبتدير كل حاجة وبتنبه الممثل لكل حاجة علشان يطلع في أحسن صورة ممكنة، مؤكداً أنا بحب التمثيل عموما وشخصية حمادة في المسلسل بينت إن عندي طاقات تانية مش موضوع في الإطار الكوميدي فقط، لأن الشخصية مكنتش كوميدية بحتة لكن الشخصية مكتوبة حلو جدا وقصة حبه وأنه مش سوي وبيخترق خصوصية حد بيحبه علشان يقدر يوصله، واللي عمله في خطوبة شخصية نادية وأما راح الفندق وكان زي الأطفال وعاوز يتجوزها".

وتابع، "كل هذه المشاهد أثني عليها الناس كلها، وأخدت جائزتين على المسلسل حتى الآن، والناقد السينمائي طارق الشناوي أشاد بفكرة أننا مش بس بنحاول نضحك الناس ولكن كنا بنعمل شخصية من لحم ودم، وصعوبة شخصية حمادة كانت في أنه مش طول الوقت كوميدي وكان لازم اتحرك بانسيابيه، وإن فكرة الانتقال من شخصية لأخرى وده كان أصعب حاجة".

واستكمل، أن "الفنان أسر ياسين كان متوتر طول الوقت لأن مراته كانت بتولد وهو مش قادر يبقي معاها علشان التصوير، وكانت ساعات بتكلمنا فيديو وبنشجعها ونطمنها، وأنا في بداية المسلسل كنت بعمل دايت، وتعبت ونزلت في الوزن".