رئيس قطاع التعليم يوجه نصائح هامة لطلاب الثانوية بشأن الامتحانات

قدم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين بعض النصائح لطلاب الثانوية العامة، لمساعدتهم على أداء الامتحانات المقبلة.

ونصح "حجازي" الطلاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، بألا يذاكروا المناهج من الكتب والمراجع القديمة، مؤكدا أن المناهج تم إلغاء أجزاء منها، وأن الامتحان سيكون لنهاية المنهج عند توقف الدارسة.

كما نصح الطلاب بالذهاب للجنة الامتحان في الساعة الـ8 صباحًا، لافتا إلى أن الطالب الذي سيصل في الساعة 9 لن يسمح له بالدخول مطلقًا.

وحذر من حل جميع الأسئلة الاختيارية، وترك السؤال الإجباري، أو انتهاء الوقت في الأسئلة الاختيارية قبل حل السؤال الاجباري، مشددًا على ضرورة حل السؤال الاجباري: "مهما عمل أسئلة اختيارية زيادة لن تعفيه من السؤال الإجباري".

كما حذر من خطأ يقع فيه الطلاب في أسئلة الاختيار المتعدد: "الطالب لو اختار بديلين ضاعت منه الدرجة ولو اختار وعايز يتراجع، يكتب "لاغي" ويكتب على التانية دي الإجابة".

وتابع: "لو عايز يكمل المقال، ومفيش مكان، يعمل "سهم"، ويكتب "باقي الإجابة" في المسودة، ويكتب في المسودة "تكملة السؤال كذا".