"الصيادلة" توزع ملصقات توعية عن كورونا بمديرية التعليم بشمال سيناء

قدم نقيب الصيادلة في شمال سيناء ملصقات توعية تشمل تنبيهات وإرشادات صحية عن فيروس كورونا المستجد، إلى مديرية التربية والتعليم في المحافظة، مؤكدا أهمية استشارة الطبيب قبل استخدام أي دواء، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالعزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم، وفدا من مجلس نقابة الصيادلة في العريش، بمكتب ديوان عام المديرية.

رافق الدكتور محمد الهادي محمود نقيب الصيادلة، خلال الزيارة، الدكتور يونس مصطفى سليم أمين الصندوق، والدكتور معتز ممدوح شاكر الأمين العام المساعد بالنقابة.