محافظ دمياط تعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني 

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2021/2020، وذلك لمدارس التعليم الصناعي العام، والصناعي المهني، والتدريب المزدوج، والتجاري، والفندقي، والزراعي.

وأكد عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة من المدارس الخاصة، وفقًا لمحل إقامة ولي الأمر، وكذلك التنسيق المعلن لكل إدارة.

وأشار إلى أنه فى حال رغبة الطالب الالتحاق بتخصص غير موجود بإدارته التعليمية، فعلى ولي أمره أن يتقدم بطلب لمدير عام التعليم الفني للالتحاق بأقرب مدرسة بها هذا التخصص طبقًا للحد الأدنى للقبول بالمدرسة إذا سمحت الكثافة بذلك.

وفي حالة اختلاف محل إقامة الطالب المُثبت ببطاقة ولي الأمر عن الإدارة التعليمية التى حصل منها على الشهادة الإعدادية، يتم القبول بمدارس محل الإقامة الجديد ببطاقة ولي الأمر، وذلك بعد الحصول على موافقة الإدارة القانونية بالمديرية، ووفقًا للتنسيق المُعلن بالجدول الآتي: