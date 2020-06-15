النواب يوافق على قرض لبرنامج تحسين كفاءة الطاقة لشركة السويس للبترول

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.

وعرضت لجنة الطاقة والبيئة، تقريرها عن قرار رئيس الجمهورية، والذي رأى أن الاتفاق يهدف إلى تحسين أداء قطاع النفط والغاز وتعزيز كفاءة الطاقة في مصر، من خلال الدفع باستثمارات لدعم كفاءة مصفاة البترول التي تديرها شركة السويس لتصنيع البترول.