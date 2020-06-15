غدا.. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد 

رفع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الآن، وأعلن قبل إنهاء الجلسة عقد جلسة إضافية بعد غد الآربعاء لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020_2021.

ويواصل مجلس النواب عقد جلساته غدا الثلاثاء وسيناقش مشروع قانون الموازنة العامة الجديد للعام المالى 2020_2021.

وكان المجلس قد استغرق قرابة 5 ساعات لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من 60 عضوا، حيث وافق المجلس على مجموع مواده وتم أحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.