"هيئة الدواء" توجه نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم

طالبت هيئة الدواء المصرية، ممثلة في مركز اليقظة الصيدلية، مرضى ارتفاع ضغط الدم، ومستخدمي الأدوية مثل لوسارتان، واربيسارتان، وأولميسارتان، وكانديسارتان، وفالسارتان، وبيريندوبريل، وكابتوبريل، وإنالابريل، وليسينوبريل، وراميبريل، وغيرها، الاستمرار في تناولها وعدم وقفها.

يأتي هذا في ضوء ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات بخصوص بعض المستحضرات المحتوية على المواد التي تنتمي إلى مجموعات "ARBs وACEI" حيث أشيع أنها تؤثر سلبا على مرضى COVID-19 مع ادعاءات غير مسئولة بوقف استخدام هذه الأدوية.

وأوضح مركز اليقظة الصيدلية المصري في بيان، أن الأدلة العلمية والدراسات الأخيرة التي أجريت على تلك الأدوية، أكدت عدم وجود علاقة بينها وبين زيادة احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض COVID-19 أو وجود تأثير سلبي على المرضى بذلك الفيروس.