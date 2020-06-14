الصيادلة تطالب هيئة الدواء بتعديل قرار صرف أدوية كورونا بالروشتة

قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي واللجنة الإعلامية بنقابة صيادلة القاهرة، إنه خاطب كل من رئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس هيئة الشراء الموحد والامداد والتموين الطبي، بخصوص القرار الأخير الخاص الخاص بتنظيم تداول صرف الأدوية المذكورة في بروتوكولات علاج كورونا والتي يقتصر فيها صرف الدواء من الصيدليات بالروشتة وتسليم الروشتة لشركة التوزيع وأيضا تعامل الجمهور مع أفرع الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

وأضاف رمزي لـ الوطن، أن هذا القرار مخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وسيتسبب في زحام شديد قد ينتج عنه نتائج سلبية وزيادة أعداد المصابين بكورونا.

وأوضح أنه بسبب غلق كثير من العيادات الخاصة واقتصار الخدمات الصحية الان على القطاع الحكومي أو المستشفيات الخاصة المرتفعة التكاليف مما يتسبب في ارتفاع العبء المادي على المريض مما جعل أن أقرب مكان من مقدمي الخدمة الصحية للمواطن هي الصيدلية وهذا التناول سيفتح الباب بمصراعيه للسوق السوداء من تجار الأزمات.

وأشار إلى أن القرار سيتسبب في تأجيل تناول الدواء المخصص للمريض لحين توفير المطلوب مما ينتج عنه تفاقم الحالات المتوسطة مما قد يتسبب في زيادة الحالات التي تحتاج لغرفة العناية المركزة وبالتالي زيادة العبء على المنظومة الصحية.

وطالب بضرورة الاخذ بأي دليل يثبت إصابة المريض من التحاليل أو الأشعة المقطعية، وترك مساحة الصيدلي بما لا يقل عن ٥٠٪ من حصة الادوية المنصرفة للصيدلية للتعامل مباشرة مع الحالات المشتبه بها، وربط صيدليات المنطقة الطبية بأقرب مركز طبي ليكون هناك شبكة اتصال مباشر بين الصيدلية والمنطقة الطبية لتوفير المطلوب للمرضى وايضا إصدار قرار بكتابة الدواء بالاسم العلمي بعيدا عن الاسم التجاري لتسهيل الحصول على الدواء.