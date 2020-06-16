حظك اليوم الثلاثاء 16-6-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يتميز بحبه للانطلاق والسفر والتنقل الدائم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل الإيجابي يجعلك مُصرا على صُنع المعجزات، وتنجح في توظيف جهودك جيدا، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في مواجهة برجك وعليك أن تدرس كل كلمة قبل أن تتفوه بها ولا تتسرع في قراراتك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.