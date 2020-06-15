عمر كمال ينفي إحياءه حفل زفاف بالإسماعيلية: ذهبت للتهئنة

نفى الفنان عمر كمال، ما تردد حول إحيائه حفل زفاف في محافظة الإسماعيلية والذي على إثره صدر قرار بضبطه وإحضاره للتحقيق معه.

قال كمال لـ"الوطن"، إنه لم يحيي أي حفلات غنائية أو أفراح في الإسماعيلية، إن كل ما فعله هو أن كان معزوما على حفل زفاف بالمحافظة وذهب للتهئنة فقط.

وأشار كمال إلى أنه لم يستلم حتى الآن أي قرار ضبط أو إحضار للتحقيق معه، وأن محاميه سيتعامل مع القرار.

كان المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، اليوم الاثنين 15 يونيو بضبط وإحضار الفنان عمر كمال، و٣ آخرين لمشاركتهم في حفل زفاف في الإسماعيلية، ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات وإقامة الحفلات.