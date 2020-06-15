بعد فتح باب حجز شقق الإعلان الـ13.. كيف تتأكد من إتمام حجز الوحدة؟

فتحت وزارة الإسكان للمواطنين، باب الحجز الإلكتروني لشقق الإعلان الـ13، عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري منذ أمس الأحد 14 يونيو، حتى 4 يوليو المقبل.

وللتأكد من إتمام حجز الوحدة، سيعرض الموقع صورة الاستمارة، متضمنة بيانات الوحدة المحجوزة، ويمكن طباعة هذه الاستمارة أو الاحتفاظ بها على الجهاز.

ويمكن للعميل الاستعلام عن حالة الاستمارة في أي وقت واستعراض بيانات الاستمارة والتي تتضمن بيانات الوحدة التي جرى حجزها، وبعد حجز الوحدة مباشرة، سوف يقوم الموقع بتغيير حالة الاستمارة إلى "فائز".

يُذكر أن الوحدة المطروحة للبيع بالإعلان الثالث عشر تتكون من 3 غرف وصالة، كاملة التشطيب، وذلك بمحافظات (الفيوم– بنى سويف– المنيا– أسيوط– سوهاج– قنا– الأقصر– أسوان).