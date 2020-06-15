إرتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في "أضنة التركية"

أعلنت محافظة أضنة التركية عن إرتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وأعلنت أنه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية إذا استمرت هذه الزيادة.

وقال محافظ المدينة في بيان له :"لوحظ أن مواطنينا ليسوا حذرين في مناطق الأسواق ومراكز التسوق والمناطق المزدحمة المفتوحة للجمهور مع عدم مراعاة المسافات الإجتماعية الآمنة، علي الرغم من توجيه التحذيرات للمواطنين بضروروة إرتداء الكمامات والمحافظة علي المسافات الإجتماعية الآمنة، والإنتباه لضرورة غسل الأيدي بإستمرار، فإذا إستمر الوضع علي هذا النحو وإستمرت أعداد الإصابات بالفيروس في الزيادة، سيكون من المحتم اتخاذ تدابير إضافية من قبل محافظتنا من أجل حماية صحة مواطنينا والسيطرة على الزيادة في عدد الحالات في جميع أنحاء المدينة ".