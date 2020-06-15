الصيادلة توزع بوسترات بالمصالح الحكومية بشمال سيناء

واصلت نقابة الصيادلة بشمال سيناء حملات التوعية بفيروس كورونا المستجد والاستعمال الخاطئ للأدوية، تحت شعار "احمي نفسك"، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور محمد الهادي، نقيب الصيادلة بشمال سيناء، ان النقابة قامت بتوزيع عدد من البوسترات التوعوية علي مختلف المصالح الحكومية التي تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، للتعريف بالأدوية وأضرار الإفراط فى استخدامها وأهمية تناول الفيتامينات.

وأضاف نقيب الصيادلة إن الاستخدام المفرط في بعض الادويه والتي يتم تداولها عبر صفحات التواصل بدون الرجوع الي مصدر الدواء والمعرفة باضراره يضر بمن يتناوله دون الرجوع الي طبيب مختص، حيث يجب استشارة الصيدلي وهو من يقوم بتوجيه الشخص إلى الطبيب المختص والذي بصفته سيقوم بتقديم المعلومه الدوائيه والعلاجية الصحي.

وأشار الدكتور معتز شاكر بدوي الأمين العام المساعد للنقابة إلى أنه ينصح بتناول الخضروات والفواكه التي تتوافر بها الفيتامينات الطبيعيه حيث إنها لا يوجد لها اضرار جانبية، مؤكدا عدم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والأسبرين والهيدروكسي كلوروكين، حيث إن لهم أضرارا جانبية سيئة.