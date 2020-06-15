المسماري: الجيش الوطني الليبي متمسك بالمبادرة المصرية لحل الأزمة

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان مشاركا في مؤتمر برلين، وأثناء تواجده في قاعة المؤتمرات في برلين، أرسل 2 فرقاطة تركية وسفينة محملة بالسلاح الثقيل، تقوم بالإنزال في ميناء طرابلس، والدول الأوروبية تعلم ما يحدث، وكل الدول هذه لها مصالح.

وأضاف المسماري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الجيش الوطني الليبي، متمسك بالمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، لأنها تضمن استقلالية ووحدة الأراضي الليبية، ولكن طلب أردوغان، بوجود قواعد جوية في ليبيا، جاء لتفادي نجاح المبادرة التي اتفقت عليها الأطراف الليبية وشهدها المجتمع الدولي.

وشرح المسماري، أن الموقف في سرت خطير جدا، ويتم استخدام أعداد كبيرة من المرتزقة السوريين، وفشل المشروع الذي كان يهدف للذهاب لمنطقة الكيلو 40 غرب مدينة أجدابيا.