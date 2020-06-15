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عاجل.. المسماري: حددنا مكان العمالة المصرية المختطفة في ليبيا

كتب:

نرمين عفيفي
07:40 م | الإثنين 15 يونيو 2020
اللواء المسماري

اللواء المسماري

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن الفيديو المنتشر للعمالة المصرية المختطفة من ميليشيات أردوغان في ليبيا وتعذيبهم جريمة من الجرائم التي حدثت من ميليشات أردوغان في ليبيا.

وأكد المسماري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الجيش الوطني الليبي حدد المكان الذي تم تصوير الفيديو به، وهو مقر أحد ميليشيات مدينة مصراتة، مؤكدا على أن الجيش الوطني لم يستطيع أن يحدد عدد المختطفين، ولكن من ظهروا في الفيديو من 19 لـ20 شخصا، ولكن قد يكون هناك آخرين في السجون لدى الميليشيات.