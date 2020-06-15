عاجل.. المسماري: حددنا مكان العمالة المصرية المختطفة في ليبيا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن الفيديو المنتشر للعمالة المصرية المختطفة من ميليشيات أردوغان في ليبيا وتعذيبهم جريمة من الجرائم التي حدثت من ميليشات أردوغان في ليبيا.

وأكد المسماري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الجيش الوطني الليبي حدد المكان الذي تم تصوير الفيديو به، وهو مقر أحد ميليشيات مدينة مصراتة، مؤكدا على أن الجيش الوطني لم يستطيع أن يحدد عدد المختطفين، ولكن من ظهروا في الفيديو من 19 لـ20 شخصا، ولكن قد يكون هناك آخرين في السجون لدى الميليشيات.